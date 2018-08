Am 16. August 2017 explodierte aber in Alcanar, 200 Kilometer südlich von Barcelona, ein Wohnhaus. In den Trümmern starb auch der Terrorist Es Satty. Die Gruppe hatte dort große Mengen Sprengstoff und mehr als 120 Gasflaschen zur Vorbereitung ihrer Anschläge gebunkert. Ihr Ziel war offenbar das Camp-Nou-Fußballstadion des FC Barcelona, wo sie das Saisoneröffnungsspiel sprengen wollten. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Stattdessen verübten die verbliebenen Mitglieder der zwölfköpfigen Terrorgruppe an den Tagen nach der Explosion die Attentate in Barcelona und Cambrils. Acht der Attentäter sind tot. Vier stehen noch vor Gericht. Die Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.