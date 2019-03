Erst am vergangenen Freitag, fast ein Jahr nach dem Giftanschlag, hatte das britische Militär die Säuberung von Salisbury abgeschlossen. In Skripals Haus und an elf weiteren möglicherweise betroffenen Stellen befinde sich kein Nowitschok in militärischer Qualität mehr, teilten Behörden mit. Die Kleinstadt im Süden Englands wurde ein Jahr lang auf den Kopf gestellt. Bis zu 800 Spezialisten hatten die zwölf Areale auf Spuren des Nervengifts überprüft und gesäubert. 5.000 Proben wurden in Salisbury und dem nahe gelegenen Amesbury, wo im Juli 2018 eine 44-jährige Frau an einer Vergiftung gestorben war, genommen. Die Experten säuberten auch den Park, in dem die Skripals nach ihrer Vergiftung aufgefunden wurden und ein Restaurant, in dem sie zuvor gegessen hatten. Besonders im Fokus stand das Haus des Ex-Spions Skripal. Dort war die Substanz auf die Klinke der Haustür gestrichen worden. Quelle: AP, dpa