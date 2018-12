Gedenken an Mia in der St. Georgskirche.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia hat Kandel des Mädchens gedacht. Bürger entzündeten Kerzen und verharrten stumm in der St. Georgskirche. Mia war von einem wohl aus Afghanistan stammenden Flüchtling erstochen worden, der inzwischen verurteilt wurde.



Am Jahrestag führte auch ein "Trauermarsch" durch den Ort. Dazu hatte ein Bündnis aufgerufen, das in den vergangenen Monaten wiederholt etwa gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestiert hatte.