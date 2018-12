Kandel erinnert ein Jahr danach an die getötete Mia. Archivbild.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel erinnert der Ort in Rheinland-Pfalz heute an das Mädchen. Die evangelische Gemeinde hat die Bürger zum stillen Gedenken in der St. Georgskirche aufgerufen. Es sollen Kerzen entzündet werden.



Demonstranten wollen anschließend im Ort gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren. Angemeldet sind etwa 200 Teilnehmer. Mia war von einem wohl aus Afghanistan stammenden Flüchtling erstochen worden.