Derweil wächst die Unzufriedenheit der Einwohner Mossuls. "Die Leute haben zu viel Zeit zum Nachdenken, sie haben nichts zu tun", berichtet etwa ein Nachbarschaftsbürgermeister aus einem der weitgehend zerstörten Altstadtviertel. Arbeit sei mehr als genug da, aber es fehle jegliche Struktur, um Arbeitsplätze zu schaffen. Der wachsende Frust der Menschen sorgt für Aggression. In einer Stadt, in der sich während der insgesamt dreijährigen IS-Okkupation mehrere Zehntausend Einwohner Mossuls der Terrormiliz angeschlossen haben sollen, herrschen Misstrauen und die Frage: Wer war Opfer, wer Täter, wer Mitläufer? UN-Experten sprechen von einer fortdauernden Gefahr durch "IS-Schläferzellen" in der Stadt. Von einem friedlichen, geordneten Alltagsleben sind die Menschen in Mossul so noch weit entfernt.