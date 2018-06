Kadir Sanci Quelle: imago

Sanci bemüht sich an vielen Stellen, dass sich Muslime, Christen, Atheisten, die ganze Gesellschaft besser verstehen. Er ist Religionswissenschaftler an der Universität Potsdam. Dort hat er ein Diskussionsforum zwischen den Fachbereichen mitgegründet, er engagiert sich bei der interreligiösen Initiative Forum Dialog. Zusammen mit evangelischen und jüdischen Gemeinden will er in Berlin das House of One, ein gemeinsames Bethaus für alle drei Religionen, bauen. Als er von dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz hört, ist er verzweifelt, wütend auch. Sein erster Impuls: "Jetzt muss ich noch mehr arbeiten." Mit den anderen Geistlichen einen Tag später am Altar zu stehen, sich als Symbol an den Händen zu fassen wie alle in der Kirche, das habe ihm gut getan. "Das war für mich wie eine Therapie. Das hat mir geholfen, zu begreifen und die Blockade zu lösen, um weiter arbeiten zu können."