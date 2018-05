Simon: Theoretisch natürlich, aber die Praxis sieht immer anders aus. Allein das Gefühl, es ist ein Terroranschlag, ist neu. So etwas gab es ja noch nicht in Berlin. Das ist schwerwiegender als alles, was wir bisher hier erlebt haben. Dieses hohe Maß an Brutalität, wenn ein Lkw durch eine Menschenmenge rast, kann man sich vorher nicht ausmalen. Ich habe es zum Glück nicht selber sehen müssen, darüber bin ich ganz froh. Schon was mir andere erzählt haben, hat mir gereicht.