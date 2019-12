Es ist oft so, dass die demokratische Mitte einen ganzen Tag damit verbringt zu sagen, wie absurd Bolsonaro wieder ist, anstatt politische Vorschläge zu diskutieren. Oliver Stuenkel, Poltitikprofessor São Paulo

"Es ist oft so, dass die demokratische Mitte einen ganzen Tag damit verbringt zu sagen, wie absurd Bolsonaro wieder ist, anstatt politische Vorschläge zu diskutieren", sagt Oliver Stuenkel, Politikprofessor am renommierten Institut Getúlio Vargas in São Paulo.