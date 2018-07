Wissenschaftler weisen ebenfalls auf die Ungerechtigkeit der Reform hin. In voller Höhe profitieren nur Haushalte, die vor der Reform ohne Sozialleistungen über die Runden kamen, so das Ergebnis einer Studie von Sven Stöhase, Leiter der Forschungsabteilung Mikrosimulationsmodelle am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik.



Stöhase weist nach: Bei einem Brutto-Monatseinkommen von 1.360 Euro bis 1.840 Euro kommt es bei Alleinerziehenden mit einem fünfjährigen Kind zu finanziellen Belastungen. Wie viele solcher Fälle es insgesamt gibt, lässt sich wegen der komplizierten Sozialgesetzgebung statistisch nicht ermitteln.