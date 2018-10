Am Tag selbst wurde mit einer Fülle von Veranstaltungen und einem Staatsakt an diesen besonderen Tag gedacht. Was vor 500 Jahren bekenntnisbildend war, ist identitätsstiftend geworden. Aber - und das ist das Erstaunliche in Zeiten von Fake News, Hasskommentaren und Filterblasen - nicht im identitären, abgrenzenden und ausschließenden Sinn. Luther wurde nicht als konfessioneller Rammbock und nicht als deutscher Held missbraucht. Es wurde ein Luther vorgestellt, der für enorme Leistungen, aber auch für Brüche, Fehler und Zumutungen steht. Luther taugte weder als nationaler noch als konfessioneller Heiliger.