Derzeit erleben wir den größten Einbruch des Weltautomarkts seit mehr als 20 Jahren. Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte

Kaufzurückhaltung zeigt sich in unsicheren Zeiten gerade bei teuren Anschaffungen wie neuen Autos. Und die Autoindustrie ist nicht nur hierzulande eine der Kernindustrien. So prognostiziert Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen, dass die Zoll- und Handelskonflikte den Automarkt weltweit in eine tiefe Krise ziehen. In diesem Jahr, so schätzt der Autoexperte, werden die weltweiten Autoverkäufe um rund fünf Prozent oder vier Millionen Fahrzeuge schrumpfen. "So erheblich war der Rückgang selbst in der Weltfinanzkrise 2008 und 2009 nicht. Derzeit erleben wir den größten Einbruch des Weltautomarkts seit mehr als 20 Jahren".