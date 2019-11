In Iowa findet traditionell die erste Vorwahl – sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern – statt. Es ist der erste Bewährungstest nach Monaten des Wahlkampfes. Die Ergebnisse in Iowa beeinflussen oft den weiteren Verlauf des Wahlkampfes, denn wer hier gut abschneidet, gilt für viele als Favorit. Das Wahlsystem in Iowa ist ein besonderes. Es wird nicht traditionell an einer Wahlurne – oder an einem Wahlautomaten – abgestimmt, sondern es gilt das Caucus-Verfahren.