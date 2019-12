Anselm Grün ist mittlerweile weit über die katholischen Grenzen hinaus bekannt. Die Glaubwürdigkeitskrise der katholischen Kirche scheint spurlos an ihm vorüberzugehen. Er lebt in der Abtei Münsterschwarzach und ein großer Teil seiner Werke erscheinen im eigenen Vier-Türme-Verlag. Noch nie ist Anselm Grün in Konflikt geraten mit der Amtskirche, obwohl sein Werk durchaus ein Konfliktpotenzial birgt. Anselm Grün verbindet in seinen Büchern die christliche Tradition mit den Erkenntnissen der Psychologie, vor allem die Tiefenpsychologie C.G. Jungs hat Grün geprägt. So werfen ihm seine Kritiker, traditionalistische Katholiken oder fundamentalistische Evangelikale, denn auch vor, den Glauben zu enthistorisieren und zu psychologisieren.