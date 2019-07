In Baden-Württemberg sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr ein junger Autofahrer am Samstagabend in Villingen-Schwenningen zu schnell in eine Kurve und stieß im Gegenverkehr mit einem Wagen zusammen, in dem mehr Menschen waren als erlaubt.



Ein einjähriger Junge starb in dem überfüllten Auto, ebenso sein 29-jähriger Vater. Bei dem dritten Toten handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann, ebenfalls aus diesem Wagen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.