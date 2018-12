Die FIFA kann jetzt nicht mehr so tun, als ginge sie das Ganze nichts an. Es gibt sehr starke Indizien, dass auch die russische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2014 gedopt hat. Im Auftrag des Staates, im Auftrag von Wladimir Putin. Die FIFA muss das aufklären und kann es nicht weiter ignorieren. Sonst wird die WM in Rußland zur Farce.