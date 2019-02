Der "Stadtmusikantensommer" in Bremen startet am 3. März.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten wird in diesem Sommer 200 Jahre alt, und die Hansestadt feiert das mit Ausstellungen und einem "Stadtmusikantensommer". 1819 wurde die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn erstmals gedruckt: Die Brüder Grimm nahmen es in die zweite Auflage ihrer "Kinder- und Hausmärchen" auf.



Die Feiern in Bremen beginnen am 3. März mit einem Konzert in der Kulturkirche St. Stephani. Zudem wird die Kunsthalle vom 23. März bis zum 1. September eine Schau zeigen.