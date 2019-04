Die Polizei sicherte die Umgebung ab.

In der Nähe vom New Yorker Times Square soll es eine Explosion gegeben haben. Vier Menschen wurden verletzt. Jedoch sei keiner von ihnen in Lebensgefahr, berichtete die Feuerwehr. Die Polizeibehörde NYPD bestätigte eine Festnahme.



Ein Mann sei in Gewahrsam genommen worden, auch er sei verletzt, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Offizielle Stellungnahmen dazu gab es vorerst nicht. Jedoch sprachen Polizei, Feuerwehr und Weißes Haus von einer "Explosion".