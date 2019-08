Ursula Nonnenmacher

Quelle: pr

Die Grünen haben sich noch nicht so richtig an ihre Erfolge gewöhnt. Bei der letzten Wahl mussten sie noch um den Einzug in den Landtag zittern. Jetzt liegen auch sie in den Umfragen fast gleichauf mit CDU, SPD und Linken. Die Grünen wollen das Land weltoffener und ökologischer machen.



Spitzenkandidatin Ursula Nonnenmacher ist überzeugt: "Das Thema Klimawandel ist am Abendbrottisch angekommen." Tatsächlich haben die Grünen in den vergangenen Monaten viele neue Mitglieder dazugewonnen. Für die meisten ist die Sorge um das Klima der Grund, aber auch der Wunsch, ein klares Zeichen gegen die AfD zu setzten.