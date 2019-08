Der CDU droht nach 29 Jahren der Machtverlust in Sachsen. Die AfD könnte bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft im Freistaat werden. Aktuelle Umfragen sehen sie derzeit knapp hinter der CDU. Die SPD, noch Partner in der Großen Koalition, rangiert im einstelligen Bereich. Die Linke wäre drittstärkste Kraft. Die Grünen, die den Einzug in den Landtag 2014 gerade so geschafft hatten, würden ihr Ergebnis verdoppeln. Für sächsische Verhältnisse - abgesehen von Leipzig - ist das ein beachtlicher Erfolg. Die FDP würde den Prognosen zufolge den Wiedereinzug in den Landtag knapp schaffen.