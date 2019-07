Seit dieser Zeit macht er sich in Bayern sehr rar. Politische Auftritte im Süden sind die Ausnahme. Und auch auf Bundesebene hat er seinen Rückzug angekündigt - zum Ende der Legislaturperiode. "Ich werde mit Sicherheit keiner Wahl mehr ausgesetzt", sagte er. Das wäre dann in rund zwei Jahren, in seinem 73. Lebensjahr, wenn die Koalition in Berlin so lange hält. Allerdings wäre es auch nicht das erste Mal, dass Seehofer dann doch vom Rücktritt zurücktritt.