In seinen Worten ist Franziskus beim Thema Missbrauch stets sehr klar. Zuletzt hat er das bei der Weihnachtsansprache vor den Chefs der Römischen Kurie, also der Zentralverwaltung der katholischen Kirche, deutlich gemacht. Jedes Missbrauchsvergehen soll vor Gericht gebracht werden, kündigte er an, Vertuschung und Verschleppung von Verfahren dürften nie mehr vorkommen. "Das ist der Wille und die Entscheidung der Kirche", erklärte Franziskus. Doch das sehen nicht alle Bischöfe und Kardinäle in der katholischen Weltkirche so.