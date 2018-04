Die Spur von Frankfurt nach Sobibor, sie sollte nicht mit all den Fragezeichen enden. Ahnenforscher Motzen, selbst Enkel von Holocaust-Überlebenden, machte sich auf die Suche nach Cousins, Cousinen, entfernten Angehörigen. Er fand mehr als 100 - in den USA und in Israel, in Italien, Großbritannien, sogar in Japan. Manche von ihnen wussten nicht einmal, dass sie jüdische Wurzeln hatten.