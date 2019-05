Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Symbolbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Ein Autofahrer hat in Baden-Württemberg vier Fußgänger an einer Landstraße mit seinem Auto erfasst und einen 21-Jährigen tödlich verletzt. Laut Polizei ergriff der Fahrer in der Nacht zum Sonntag die Flucht. Inzwischen soll sich der 42-Jährige aber gestellt haben.



Die Polizei sprach von einem Unfall. Die Fußgänger liefen am Rand einer Landstraße bei Sachsenheim, als das Auto sie von hinten erfasste. Der 21-Jährige wurde gegen einen Metallzaun geschleudert und starb noch am Unfallort.