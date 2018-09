heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Gestoppte Züge, abgedeckte Häuser, umgestürzte Baugerüste, überflutete Straßen, hunderte Einsätze der Feuerwehren: Sturmtief "Herwart" hinterlässt Spuren in vielen Teilen Deutschlands. An der Nordsee wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. Mehrere Menschen verletzten sich bei Sturm-Unfällen.



Die Bahn stellte vorsorglich den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein.