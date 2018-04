Unfall mit Gefahrgut-Lastwagen. Quelle: Christian Pörschmann/dpa

Bei einem Autobahnunfall mit einem Tanklaster nördlich von Berlin hat es einen Toten und drei Verletzte gegeben. Der Lastwagen war nahe Oranienburg an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.



Der Fahrer des Gefahrguttransporters starb noch an der Unfallstelle. Der mit Heizöl beladene Lastwagen hatte nach dem Aufprall drei Lkw aufeinandergeschoben. Die A10 war am Abend wegen der Bergungsarbeiten noch in Richtung Hamburg gesperrt.