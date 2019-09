Der Premier befindet sich in New York. Und äußerte sich am frühen Nachmittag. Ohne auch nur den leisesten Anflug von Reue. Er respektiere die Entscheidung des Gerichts, halte sie aber für falsch. Weiterhin brauche das Land ein neues Regierungsprogramm - üblicherweise einmal jährlich verlesen durch die Queen. Um das vorzubereiten, wäre eine neue Parlamentspause fällig. Im Übrigen machten das Parlament und auch die Richter sein Bemühen, einen guten Deal für das Land zu verhandeln, nur immer schwieriger.



Egal wie groß der Widerstand, so die eigentliche Botschaft: Boris Johnson lässt sich von nichts abbringen, der Rächer des betrogenen Brexit-Volkes zu sein. Er ist bereit, alte Regeln zu brechen, um dem Land den EU-Austritt zu bringen. Wer sich ihm entgegen stellt, so die klassisch populistische Argumentationsführung, verrät die Bürger.