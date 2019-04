Taheri: Die Mieten sind zwar in Berlin im Schnitt noch nicht so hoch wie in München, aber bei Neuvertragsmieten haben wir Köln überholt. Außerdem müssen Sie bedenken, dass die Menschen in Berlin unterdurchschnittlich verdienen – im Schnitt 30 Prozent weniger als die Münchner. Es geht ja auch um das Verhältnis zwischen Einkommen und Miete. Die Deutsche Wohnen hat in den letzten Jahren die Mieten gesteigert und wird es weiter tun. Wir wollen eingreifen, bevor es zu spät ist und solange es noch bezahlbare Wohnungen im Bestand der Großkonzerne gibt. Wenn wir noch fünf Jahre warten, haben wir Verhältnisse wie in München.