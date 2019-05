Doch direkt vor den Türen ist die Welt eine andere. Dort werden Menschen wegen der kleinsten Habseligkeiten ermordet. Wer in Caracas unterwegs ist, muss wissen, wohin er will, wohin er gehört. Ein paar Kilometer außerhalb, in einem Slum, der noch auf keiner Karte zu finden ist, weil er so schnell wächst und, weil es ihn im sozialistischen Venezuela gar nicht geben dürfte, treffen wir Nicole. Sie ist 14 Jahre alt und seit einer Woche Mutter. Sie hat hohes Fieber, eine blutige Infektion im Unterleib. Man sieht es ihr an und man riecht es. Sie könnte daran sterben, wenn sie nicht bald zum Arzt geht und Antibiotika bekommt. Doch beides kann sie sich nicht leisten. Der Transport zum Arzt kostet 5.000 Bolivares, etwa ein Dollar - hin und zurück. Für Nicole unerschwinglich. Natürlich helfen wir ihr. Doch viele andere sterben täglich in Venezuela wegen solcher Banalitäten, weil sie das rettende Taxi, den Bus nicht bezahlen können.