Hongkongs Wirtschaft leidet stark unter den Protesten.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Hongkongs Wirtschaft ist nach schweren Unruhen in der chinesischen Sonderverwaltungszone in die Rezession gerutscht. Im dritten Quartal gab es einen massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung. In den Monaten Juli bis September sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,2 Prozent im Quartalsvergleich gesunken, teilte das Statistikamt mit.



Dies ist der stärkste konjunkturelle Einbruch seit der schweren Finanzkrise vor zehn Jahren. Analysten wurden von der ungewöhnlichen Stärke überrascht.