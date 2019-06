In den USA wehrt ein Elfjähriger einen Einbrecher ab. Archivbild.

Ein Elfjähriger hat in Mebane im US-Staat North Carolina einen Einbrecher mit einer Machete abgewehrt. Nach Medienberichten hatte der Mann den Jungen, der allein zu Hause war, zunächst mit vorgehaltener Luftdruckwaffe in einen Schrank gezwungen.



Das Kind befreite sich, schlug mit einer Machete auf den Eindringling ein und traf ihn am Kopf. Nach einem Gerangel sei der Einbrecher schließlich geflohen. Er wurde später festgenommen, als er die Schnittwunde in einem Krankenhaus behandeln ließ.