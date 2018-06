Mit leiser Bitterkeit reagieren viele notleidende Syrer nun darauf, dass der Libanon Eliten mit offenen Armen empfängt. Denn einfachen Arbeitern, die in der von extremer Ungleichheit geprägten libanesischen Wirtschaft für einen geringen Lohn hart schuften, kehrt die Regierung in Beirut den Rücken. "Die großen Leute bekommen die Staatsbürgerschaft und um die Kleinen kümmert sich niemand", sagt etwa ein 40-jähriger syrischer Friseur in Beirut.