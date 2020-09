Ursula von der Leyens EU-Kommission stellt ihre Pläne vor. Archiv

Mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende pumpen, also 1.000 Milliarden Euro. Wie das Geld aufgebracht werden soll, will die Kommission heute erläutern.



Die EU-Kommission geht in ihrem "Green Deal"-Konzept für ein klimaneutrales Europa von jährlichen Investitionen von 290 Milliarden Euro aus - binnen zehn Jahren wären das sogar rund drei Billionen. Das nun geplante Investitionsprogramm wird also trotz des hohen Umfangs nur einen Teil abdecken.