"King of Condom" steht in goldenen Buchstaben auf der Rückseite der knallroten Jacke, die sich Stanley Ngara jeden Morgen anzieht. Die Jacke im Militärstil ist mit Aufnähern afrikanischer Flaggen bestickt und bunt verziert. Dazu trägt er eine passende Kappe mit dem Wort "King" und einem Anstecker der roten Aids-Schleife.



Seit 2012 ist der 46-Jährige täglich als König der Kondome in den Straßen der ostafrikanischen Millionenmetropole Nairobi unterwegs. Im Gepäck hat er kostenlose Kondome und ein ambitioniertes Ziel: sein Heimatland Kenia von HIV und AIDS zu befreien.