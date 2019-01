'Die ist viel zu fett, die hat zu kurze Beine, die hat einen Pickel. Das geht gar nicht.' Ich dachte immer: 'Die sind alle so schön. Was geht denn an der nicht?' Jette Joop, Designerin

Im Frontal21-Interview erzählt die Designerin Jette Joop, auch sie habe solche Szenen erlebt: "Ich hatte eine ganz tolle Teenagerzeit, weil da nämlich 1,80 Meter große Topmodels bei uns herum gerannt sind. Bei Fotoshootings wurde da oft gesagt: 'Die ist viel zu fett, die hat zu kurze Beine, die hat einen Pickel. Das geht gar nicht.' Ich dachte immer: 'Die sind alle so schön. Was geht denn an der nicht?'" Jette Joop habe deshalb eine zeitlang nur große graue Pullis getragen.



Das Model Jessica Bergs arbeitete unter anderen für die Agentur Modelwerk. Im Gespräch mit Frontal21 gibt die Leiterin der Agentur zu: Einige 15-Jährige hätten diese dünnen Hüftmaße. "Aber ab so 17, 18 wird es sehr schwer. Da hat es im Grunde keiner von Natur aus." Anders als in anderen europäischen Ländern gibt es Deutschland aber keine Richtlinien, die Models schützen, etwa durch ein gesetzliches Mindestgewicht. Das Problem sei zwar erkannt, so SPD-Politiker Lauterbach, aber: "Tatsächlich haben wir uns nicht einigen können auf ein Gesetz."