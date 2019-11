Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Mit einer rigiden Schlankheitskur will Daimler-Chef Ola Källenius den Autobauer wieder auf Profit trimmen. Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erforderten "umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen", stellte Källenius klar.



Vor allem in der Autosparte Mercedes-Benz sollen die Kosten runter. Bis Ende 2022 will Källenius hier mehr als eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. Das betrifft sowohl das Management als auch die sogenannten indirekten Bereiche außerhalb der Produktion.