Google will sich in New York vergrößern.

Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Google investiert mehr als eine Milliarde Dollar in den Ausbau seiner New Yorker Niederlassung. Es solle ein Campus mit rund 160.000 Quadratmetern entlang des Hudson in Lower Manhattan entstehen, erklärte die Finanzchefin von Google und der Muttergesellschaft Alphabet Ruth Porat.



Google eröffnete vor fast 20 Jahren sein erstes Büro in New York. Mittlerweile arbeiten dort mehr als 7.000 Menschen für den Internet-Konzern. Der neue Campus soll 2020 bezugsfertig sein.