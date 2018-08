In Debrece in Ungarn soll ein neues BMW-Werk entstehen. Quelle: Armin Weigel/dpa

BMW baut in Ungarn eine neue Autofabrik für eine Milliarde Euro. Das Werk nahe der Stadt Debrecen soll mit mehr als 1.000 Mitarbeitern jährlich bis zu 150.000 Fahrzeuge produzieren, teilte der Konzern in München mit.



Die Bauarbeiten sollen in gut einem Jahr beginnen. Wann das Werk in Betrieb geht und welche Modelle dort hergestellt werden, sei noch offen. "Die Entscheidung für ein neues Werk unterstreicht die weltweite Wachstumsperspektive der BMW Group", sagte Vorstandschef Harald Krüger.