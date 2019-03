Verkehrsminister Andreas Scheuer will den Anteil von Elektroautos durch ein Förderprogramm für private Ladestationen erhöhen. Er fordert dazu für den Haushalt 2020 eine Milliarde Euro zusätzlich.



Mit dem Geld will Scheuer den Einbau von Stationen in der eigenen Garage zur Hälfte fördern. Das sagte er der "Bild am Sonntag". Weil die Besitzer ihr E-Auto meistens zu Hause oder am Arbeitsplatz laden, soll der Staat auch beim Ausbau gewerblicher Ladestationen die Hälfte der Kosten übernehmen.