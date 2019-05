Wir sind verloren in unserer Angst und jeden Tag schwindet die Hoffnung, dich jemals wiederzusehen. Wir sind erstarrt in unserer Trauer. Eltern der verschwundenen Rebecca

Rebeccas Eltern schrieben in einem von RTL veröffentlichten Brief: "Wir sind verloren in unserer Angst und jeden Tag schwindet die Hoffnung, dich jemals wiederzusehen. Wir sind erstarrt in unserer Trauer." Verzweifelt geht es weiter: "Wir stehen am Fenster starren hinaus und denken, jetzt... jetzt musst du doch kommen, doch stattdessen fahren die Autos ganz langsam an unserem Haus vorbei und schauen zu uns rüber... rüber zu Eltern, die trauern."