Uhren im Düsseldorfer Uhrenpark Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Sonntagfrüh an gilt in Deutschland die Winterzeit. Die Uhren werden in der Nacht um 3.00 Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Die Zeitumstellung wurde 1980 in Deutschland eingeführt, um Energie zu sparen.



Seitdem melden sich aber auch regelmäßig Kritiker zu Wort, die keine Stromersparnis erkennen können. Vielmehr führe es zu gesundheitlichen Problemen, wenn an der Uhr gedreht wird. Aus der EU-Kommission hieß es zuletzt, man prüfe Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit.