Ein Polizeiauto mit der Leuchtschrift «Unfall». Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A96 ist eine Frau gestorben. Fünf Menschen wurden schwer verletzt und schweben teils in Lebensgefahr. Ein 87-Jähriger war laut Polizei nahe Bad Wörishofen im Allgäu entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als er mit einem Wagen frontal zusammenstieß.



Seine Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Geisterfahrer und die vierköpfige Familie im entgegenkommenden Auto sind schwer verletzt. Warum der Mann in die falsche Richtung fuhr, ist noch nicht bekannt.