Eine Wasserhose hat in Chile große Verwüstung angerichtet.

Quelle: Diego Ibacache/Agencia Uno/dpa

Infolge einer Wasserhose ist in Südchile ein Mensch ums Leben gekommen, außerdem entstanden schwere Schäden. Weitere 28 Menschen wurden verletzt, wie der Notdienst Onemi mitteilte. Der auf dem Pazifischen Ozean entstandene Tornado erreichte am Freitag Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern in der Region Bio-Bio.



Mehr als 500 Wohnungen wurden beschädigt. Zahlreiche Bäume und mehrere Autos stürzten um. Präsident Sebastian Pinera entsandte Heereskräfte zur Behebung der Schäden.