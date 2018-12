Nach dem Zweiten Weltkrieg war es niemand Geringeres als Winston Churchill, der "die Gemeinschaft des gesamten Europa" forderte. Allerdings war für ihn klar: natürlich ohne Großbritannien. Das sah auch Charles de Gaulle so, er lehnte den Aufnahmeantrag, den die Briten 1961 zum ersten Mal stellten mit der Begründung ab, England sei "in der Tat eine Insel" und "sehr maritim". Es sei "durch Handel und Verkehr mit unterschiedlichsten, weit entfernten Ländern verbunden" und habe "in allem, was es tut, sehr eigene Gewohnheiten und Traditionen."



1973 gelang es der konservativen Regierung unter Edward Heath, das Land dann doch in die EWG zu führen. Zwei Jahre später ließen seine Nachfolger von der Labour Partei noch einmal per Referendum nachfragen, ob die Briten dies auch wirklich wollten. Auf der Seite der EU-Befürworter damals die Konservativen und mit ihr die Eiserne Lady Margaret Thatcher – im modischen Europapulli, Strick mit allen Flaggen der Union. Sie hoffte, dass das Referendum die Sache "ein für alle Mal" klären würde. Doch weit gefehlt. Hört man sich die Diskussionen der 70er an, dann die der 80er und 90er, so scheint die Zeit stillgestanden zu haben.



Es sind immer dieselben Argumente. Die EU-Befürworter preisen die Einigkeit der Mitglieder als Stärke, weisen auf wirtschaftliche Erfolge hin, auf den größeren Einfluss, den die EU politisch geltend machen kann. Die Gegner klagen über verlorene Souveränität, hoffen auf Freihandelsdeals außerhalb der EU und wollen nicht so viel Geld in eine Union stecken, in der sie nicht bestimmen sondern nur mitbestimmen können. Seit 50 Jahren.