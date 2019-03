Muss der Staat also mehr tun? Diese Frage stellt auch "Angeliquelini" aus der Community. "Muss der Staat Mikroplastik zum Beispiel in Kosmetika verbieten, damit sich was tut?" "Ja", sagt Shia: "Gesetze schaffen Salonfähigkeit. Es schafft bei vielem eine grundsätzliche Basis. Von staatlicher Seite kann da viel getan werden." Isabell Schmidt verweist auf das Bundesinstitut für Risikobewertung, das noch keinen Zusammenhang hat feststellen können.



Für Shia Su und Nora Griefahn ist das kein Argument. "Wenn ich laufe, dann müssen die Materialien in meiner Schuhsohle biologisch abbaubar sein", sagt Griefahn. Gleiches gelte auch für den Abrieb von Autoreifen. Diese seien in dem Sinne nachhaltiger geworden, dass sie länger halten. "Aber die Partikel sind jetzt so fein, dass sie in unsere Lungen gehen und in die Meere", sagt Griefahn.