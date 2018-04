Wochenmarkt vor dem Dom in Münster. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Eine Woche nach der Amokfahrt von Münster mit drei Toten und über 20 Verletzten kehrt die Stadt zur Normalität zurück. Viele Menschen zog es auf den Wochenmarkt vor dem Dom. Auch rund um Prinzipalmarkt, Lambertikirche und am Tatort an der Traditionsgaststätte "Kiepenkerl" waren bei mildem Frühlingswetter Münsteraner und Touristen unterwegs.



Einige Menschen stellten am "Kiepenkerl" Kerzen ab. Noch bis Sonntag liegt in der Bürgerhalle des Rathauses ein Kondolenzbuch der Stadt aus.