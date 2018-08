In den am schlimmsten betroffenen Städten Tanjung und Karang Pansor hat die indonesische Armee Hilfscamps eingerichtet. Hilmi, der Leiter der Kinderstation in Tanjung, führt durch die improvisierte Zeltstadt auf dem Dorfplatz. Es gibt Zelte, in denen Familien wohnen, Kinder zur Schule gehen, Ärzte Verletzte versorgen und einen OP-Saal. Die schnelle Hilfe des Militärs sieht beeindruckend aus, aber reicht sie aus? "Wir sind in der Lage, diese Krise allein zu stemmen", sagt Ahmad Rizal Ramdhani zum ZDF. Der Oberst leitet nicht nur den Militäreinsatz im Camp, sondern in der gesamten Region. Die Vermutung liegt nahe, dass die indonesische Regierung im Hinblick auf die kommenden Parlamentswahlen im April 2019 Stärke und Entschlossenheit demonstrieren will.