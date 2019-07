Elektro-Tretroller in Frankfurt am Main.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Einen Monat nach der gesetzlichen Erlaubnis werden die neuen Elektro-Tretroller in mindestens 14 deutschen Städten zur Miete angeboten. In Großstädten wie Berlin, Hamburg und München sind meistens mehrere Verleihfirmen aktiv.



Mehrere Firmen kündigten an, weitere Städte ins Programm zu nehmen. Wie viele der sogenannten E-Scooter insgesamt herumstehen oder fahren, ist schwer einzuschätzen. Exakte Zahlen gibt es nicht. In den Großstädten ist aber jeder Verleiher mit vielen hundert Rollern dabei.