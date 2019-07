Blaulicht an einer Polizeistreife. Symbolbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Behörden haben einen der führenden Köpfe des libanesischen Miri-Clans aus Bremen abgeschoben. "Die besagte Person war ausreisepflichtig und wurde abgeschoben", sagte eine Sprecherin der Innenbehörde.



Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass der 46-Jährige in der Nacht zu Hause festgenommen und anschließend in den Libanon abgeschoben wurde. Dem vor allem in Bremen ansässigen Miri-Clan wird in unterschiedlichsten Bereichen organisierte Kriminalität vorgeworfen.