Studie: Der Umsatz mit Veggie-Produkten stieg an. Symbolbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Nachfrage nach Veggie-Produkten in Deutschland steigt stark an. In den zwölf Monaten bis Ende Februar 2018 erreichte der Umsatz mit veganen und vegetarischen Erzeugnissen im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten insgesamt 959,8 Millionen Euro.



Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Untersuchung des Marktforschungsinstituts Nielsen. Dies sei ein Plus von 30,4 Prozent. Im laufenden Jahr dürfte demnach erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten werden.