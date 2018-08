Archiv: Domenic Weinstein im Oktober 2017 Quelle: imago

Domenic Weinstein hat bei den European Championships die Goldmedaille in der Einerverfolgung über 4000 Meter gewonnen und dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) damit den zweiten Titel bei den Wettkämpfen in Glasgow beschert. Der 23-Jährige schlug im Finale den Portugiesen Ivo Oliveira. Bronze ging an den Schweizer Claudio Imhof.



Die Qualifikation im Sir Chris Hoy Velodrom hatte Weinstein bereits mit deutschem Rekord als Schnellster abgeschlossen. Durch seinen Triumph kommen die deutschen Radsportler in der schottischen Metropole nun bereits auf acht Mal Edelmetall.